FIRENZE (ITALPRESS) – Dimitri Bettini confermato per altri quattro anni alla presidenza di Anpas Toscana. Anche dal presidente Eugenio Giani arrivano le congratulazioni ed un augurio di buon lavoro. “L’impegno ed il contributo – ha detto – offerto dalle Pubbliche assistenze, in Toscana, come in Italia, sono preziosissimi. A maggior ragione in un momento così delicato dove l’assistenza fornita dai volontari e dai collaboratori dell’associazione possono rivelarsi cruciali. La conferma di Bettini ritengo sia un premio per il grande lavoro svolto sui territori, specialmente durante la fase della pandemia. Vorrei rivolgere al confermato Bettini – ha concluso – le mie congratulazioni ed un augurio di buon lavoro per il prossimo quadriennio che si prospetta intenso”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).