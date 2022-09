NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini stacca il biglietto per i quarti di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di New York. Il tennista romano, numero 14 mondiale e testa di serie numero 13 del torneo, ha sconfitto in cinque set, dopo tre ore e 45 minuti di battaglia, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 del ranking Atp: 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 il punteggio per Berrettini, che martedì tornerà in campo contro il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie del torneo, vincitore 6-1 6-2 6-7(4) 6-4 sul francese Moutet.

“Sono davvero orgoglioso perchè non ho iniziato la partita come avrei voluto, ero indietro un set e un break, ma sono riuscito a lottare anche grazie al mio team che ha continuato a incoraggiarmi e mi ha dato energia – ha dichiarato Berrettini – Lui giocava molto bene, io ero un pochino stanco. Mi spiace per il suo infortunio nel finale, ma mi prendo la vittoria. Mi sono allenato bene per questo torneo, sapevo di essere pronto e il lavoro ha dato i suoi frutti”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

