MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Continua la marcia di Matteo Berrettini al “Mutua Madrid Open”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. A completare il quadro delle semifinali, infatti, è il

il tennista romano, ottava testa di serie, che ha battuto in rimonta il cileno Cristian Garin, numero 16 del tabellone. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-0.

In semifinale Berrettini affronterà il norvegese Casper Ruud, che oggi ha sconfitto in due set il kazako Alexander Bublik. Nell’altra semifinale si sfideranno l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev, che ha piegato, nei quarti di finale, con un duplice 6-4, il favorito numero del torneo, ovvero lo spagnolo Rafa Nadal.

(ITALPRESS).