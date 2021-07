LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego riscrivono la storia dell’Italtennis sull’erba londinese: per la prima volta nell’era Open ci sono due azzurri agli ottavi di Wimbledon. All’All England Club non si vedevano infatti due italiani al via della seconda settimana dal 1955 (Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo, nel 1949 era toccato invece a Giovanni Cucelli e Rolando del Bello) e questo la dice lunga sul momento del tennis tricolore. Che sui prati di sua Maestà ha trovato finalmente degli interpreti d’eccezione. Berrettini, dopo lo storico successo al Queen’s, centra l’ottava vittoria di fila sull’erba (la 100esima in carriera nel circuito maggiore) sbarazzandosi di Aljaz Bedene con un triplo 6-4 in un’ora e 41 minuti, pausa pioggia esclusa (match interrotto sul 3 pari nel primo parziale per circa un’ora e mezza). Il 25enne romano, numero 9 del ranking e 7 del seeding, continua a portare avanti una stagione straordinaria (nel 2021 sono arrivati anche il successo di Belgrado e la finale persa a Madrid), grazie a un servizio che si conferma una garanzia (20 ace e 82% di vincenti sulle prime palle) e una maturità in crescendo. Per Matteo è la seconda volta agli ottavi di Wimbledon ma stavolta non si troverà di fronte Roger Federer: ad attenderlo il più abbordabile Ilya Ivashka (nessun precedente fra i due), 27enne di Minsk numero 79 Atp e reduce dal successo per 6-4 6-4 6-4 su Jordan Thompson. Ma c’è un altro azzurro che sull’erba si sta trovando perfettamente a suo agio: Lorenzo Sonego. Sconfitto solo in finale a Eastbourne sette giorni fa, il 25enne torinese non si era mai spinto così lontano a Wimbledon (sempre fuori al primo turno) e lo fa con grande personalità: 6-3 6-4 6-4 su James Duckworth, numero 91 del ranking. Ma lunedì sarà ben altra storia perchè dall’altra parte della rete ci sarà re Roger, a caccia della sua nona sinfonia all’All England Club. Lo svizzero centra la vittoria numero 1250 della carriera spuntandola in quattro set su Cameron Norrie (6-4 6-4 5-7 6-4 in 2h35′) e per la 18esima volta su 22 è agli ottavi di Wimbledon. “Sono supersollevato, è stata una dura battaglia – il commento a caldo – Lui ha giocato in modo eccellente ma penso di aver mantenuto un livello di gioco molto alto, sono felice del modo in cui ho giocato”. Un solo precedente fra Federer e Sonego, al primo turno del Roland Garros di due anni fa: successo dello svizzero per 6-2 6-4 6-4.

Proverà a raggiungere i quarti a Wimbledon per la prima volta in carriera Alexander Zverev, che sbriga in rimonta in quattro set la pratica Fritz e se la vedrà ora con Felix Auger-Aliassime, avanti dopo il ritiro per infortunio di Kyrgios quando erano un set pari.

Fra le donne nessuna grande sorpresa. Avanti senza difficoltà la numero uno del mondo Ashleigh Barty, che si libera in due set della ceca Siniakova e trova ora la vincitrice dell’ultimo Roland Garros e testa di serie numero 14, Barbora Krejcikova, uscita vittoriosa dal confronto con la lettone Anastasija Sevastova per 7-6(1) 3-6 7-5. Agli ottavi approdano anche la 17enne statunitense Coco Gauff (6-3 6-3 alla Juvan) e Angelique Kerber, una finale vinta (2018) e una persa (2016) a Wimbledon, che rimonta per 2-6 6-0 6-1 la bielorussa Sasnovich. Domani classica domenica di riposo, da lunedì si ricomincia.

(ITALPRESS).