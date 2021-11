TORINO (ITALPRESS) – Grande delusione, e qualche lacrima, per Matteo Berrettini. Il numero uno del tennis azzurro, al debutto nelle Atp Finals di Torino, è stato costretto a ritirarsi, a causa di un problema fisico, contro Alexander Zverev. Il 25enne romano, numero 7 del ranking internazionale, sul veloce indoor del Pala Alpitour, ha lottato alla pari contro il 24enne tedesco, numero 3 della classifica mondiale, prima di arrendersi sul punteggio di 7-6(7) 1-0 in favore dell’avversario. Nel primo set Berrettini ha fallito due set point nel corso del dodicesimo gioco, sul servizio dell’avversario. Persa la prima frazione al tie-break, il romano ha chiamato il “medical time out” sull’1-0 per Zverev, 40 pari, nel secondo parziale: accusava problemi muscolari a livello addominale. A ruota l’italiano ha giocato un punto, sbagliando un dritto non da lui, e subito dopo ha alzato bandiera bianca.

L’altoatesino Jannik Sinner, che era la prima riserva di queste Finals, prenderà il posto di Berrettini nelle restanti due partite del girone (contro Hurkacz e contro Medvedev).

Era la seconda gara del gruppo rosso, che, al termine della prima giornata, vede Zverev e il russo Daniil Medvedev avanti, a quota una vittoria, con il polacco Hubert Hurkacz e il numero uno azzurro, che ora sarà sostituito dal connazionale, a zero.

Domani saranno di scena gli altri “maestri”, quelli del gruppo verde: alle 14 il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic sfida il norvegese Casper Ruud; alle 21 il greco Stefanos Tsitsipas affronta il russo Andrej Rublev.

