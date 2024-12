ROMA (ITALPRESS) – “L’anno scorso mi era mancato giocare in Australia. Sono molto carico”. Un sorridente e fiducioso Matteo Berrettini ha raccontato tutto il suo ottimismo in vista del Brisbane International, la prima tappa del suo 2025. “Sono contento di essere qui e di stare bene. Due anni fa a Brisbane abbiamo fatto un gran percorso in United Cup, quest’anno spero di andare avanti nel torneo”, ha detto in un’intervista per i media ufficiali del torneo riportata da Supertennis. Della United Cup, Berrettini ricorda la bella atmosfera all’interno della squadra, la stessa che ha caratterizzato i giorni a Malaga in cui le nazionali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup hanno condiviso gli stessi spazi e festeggiato una doppietta di trionfi senza precedenti nella storia del tennis italiano. Inoltre, ha sottolineato la grande presenza di tifosi sulle tribune. “Mi ha sorpreso che ci fossero tanti italiani venuti a fare il tifo per noi, e comunque tanta gente a vedere le partite. Qui la gente ama davvero il tennis”, ha spiegato il romano, accolto da appassionati che si sono fermati per una foto o un autografo con lui. L’azzurro non si è dato al momento obiettivi in termini di risultati o di classifica. “Spero che sia una stagione piena di tornei e di match”, le parole di Berrettini, fin troppo frenato dagli infortuni nelle ultime stagioni. La prima tappa sarà già probante per il livello di gioco dell’unico italiano finalista a Wimbledon in singolare maschile. “Il Brisbane International è probabilmente uno dei 250 con il miglior tabellone nel circuito, a inizio stagione tutti vogliono giocar bene dopo la preparazione. Ogni match può essere difficile, ma mi sono allenato tanto e darò il mio meglio”, ha assicurato Berrettini. Oggi numero 34 del mondo, Berrettini è uno dei grandi nomi nel tabellone del torneo, che vede al via anche Novak Djokovic, a caccia del titolo ATP numero 100 in carriera, un traguardo raggiunto nell’era Open solo da Jimmy Connors e Roger Federer. Oltre al serbo, dieci volte campione all’Australian Open, saranno a Brisbane Grigor Dimitrov (numero 10 del mondo), Holger Rune (13), Frances Tiafoe (18), Nick Kyrgios (oggi senza ranking), Sebastian Korda (22) e Gael Monfils (55). “Mi piace spingermi al limite e spero di giocare molti match – ha concluso l’azzurro – Due anni fa sono andato al giardino botanico, mi è piaciuto molto e penso che ci tornerò. Poi per mio padre è la prima volta in Australia, gli farò vedere un pò Brisbane”.

