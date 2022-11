MILANO (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, alla sua prima uscita pubblica in un ateneo milanese, è intervenuto alla settima edizione del Forum “Elle Active!”, per il secondo anno ospitato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Ministro Bernini è stato accolto dal Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli e dalla Prorettrice Vicaria Antonella Sciarrone Alibrandi.

«Un grandissimo ringraziamento all’Università Cattolica – ha detto il Ministro Bernini – soprattutto per l’intera offerta didattica proposta dall’Ateneo. Grazie alla Cattolica per avere accolto un’iniziativa che parla di empowerment al femminile in particolare nel campo della scienza. Grazie per credere nel diritto allo studio, faremo di tutto perchè questo diritto sia sempre più garantito».

«Ci sono alcune cose che ereditiamo dal Ministro Cristina Messa – ha poi aggiunto il Ministro Bernini – che devono essere completate, come ad esempio l’housing universitario, a cui teniamo moltissimo. Si tratta di mettere nella disponibilità degli studenti 7500 posti così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi ovviamente il diritto allo studio e la nuova legge di bilancio da cui cercheremo di ricavare risorse per l’università e la ricerca».

«E’ stato un piacere e un onore ricevere il Ministro alla sua prima uscita milanese nel suo ruolo – ha detto il Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli – è estremamente importante avere un dialogo aperto e disponibile all’ascolto, non soltanto sui temi più specifici che possono riguardare i finanziamenti o le nuove regole ma soprattutto sull’avvio di una profonda riflessione in merito alla funzione del sistema universitario e sui bisogni formativi ai quali questo sistema deve rispondere».

Il Forum, che prosegue nella giornata di domenica, prevede oltre 80 appuntamenti fra tavole rotonde, masterclass e mentoring con oltre 300 relatori. Tra questi, solo per fare qualche nome, Sonia Bergamasco, Elsa Maria Fornero, Vittoria Puccini e Pilar Fogliati.

Due le grandi tematiche al centro dell’edizione 2022: il cambio di paradigma verso il lavoro e lo Stem gap femminile. Contenuti approfonditi attraverso 10 obiettivi concreti che danno il nome agli spazi del forum: approfondire e ispirare, motivare, ottenere, osare, orientare, presentarsi al meglio, incontrarsi, allenare, ascoltare, riscattare.

-foto ufficio stampa Università Cattolica-

(ITALPRESS).

