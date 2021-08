MILANO (ITALPRESS) – “Credo che non dobbiamo arrivare all’obbligo (vaccinale), dobbiamo arrivare a essere chiari anche nella comunicazione che è stata a volte un pò discordante. E’ ammesso qualche disorientamento anche nella persona che voleva andare a fare il vaccino”. Lo ha detto Luca Bernardo, medico e candidato sindaco di Milano del centrodestra, ospite a ‘Morning News’ su Canale 5, secondo cui “è certo che si arriverà all’80%, l’immunità di gregge. Poi ovviamente una misura importante quella del Green Pass”. Bernardo si è detto comunque “assolutamente favorevole” all’obbligo vaccinale, essendo “un pediatra, quindi un medico”. E ha spiegato: “I vaccini a disposizione oltre a proteggere la persona sono anche efficaci nella prevenzione dei contagi. Non si può immaginare che questo possa fermarsi, legato ai no vax. Esattamente il contrario: bisogna aumentare le coperture”.

(ITALPRESS).