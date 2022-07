Berlusconi “M5S irresponsabile, serve una verifica di maggioranza”

"I 5Stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell’Italia nell’illusione di ricavarne un dividendo di consensi". Così in un video su Instagram il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in merito alla decisione del M5S di non votare il decreto Aiuti alla Camera. sat/gtr