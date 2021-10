ROMA (ITALPRESS) – Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter di Siena «perché il fatto non sussiste». Il leader di Forza Italia è stato assolto dalle accuse di corruzione in atti giudiziari.

“Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza. Quanto fango prima di arrivare alla verità!”, scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

