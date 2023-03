LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Vittoria netta del Benfica che batte 5-1 il Bruges nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, assicurandosi agevolmente il passaggi ai quarti. Partita senza storia quella dei portoghesi, vincenti per 2-0 anche in Belgio e che già con i due gol del primo tempo aveva con anticipo archiviato la pratica qualificazione. Parte benissimo la formazione di casa che dopo appena settanta secondi di gioco va in gol con lo splendido colpo di tacco di Joao Mario, ma è il Var ad annullare tutto per una posizione di fuorigioco ad inizio azione. Segnali forti da parte del Benfica, che spinge per tutto il primo tempo, mettendo alle corde un Brugge timido e che riuscirà a creare soltanto un colpo di testa non troppo pericoloso di Vanaken. Sarà proprio il Benfica a passare in vantaggio, al 38′, grazie alla fuga di Gonçalo Ramos, bravo a servire un ottimo pallone a Rafa Silva che controlla e calcia, infilando così Mignolet. 1-0 per i portoghesi, che appaiono superiori rispetto ad un Bruges troppo compassato. Nel finale di primo tempo arriverà addirittura il 2-0, con un’altra giocata da fuoriclasse di Goncalo Ramos, che in velocità scarta un paio di difensori del Bruges e con il destro concretizza il raddoppio. Seconda frazione che segue lo stesso filone tattico, con il Benfica che continua ad attaccare, siglando anche il 3-0, sempre con Goncalo Ramos. Doppietta per il numero 88, servito in area da Grimaldo e freddo a colpire di prima il pallone, ipotecando il discorso qualificazione per il Benfica. Bruges in totale balia della formazione di Schmidt, che andrà addirittura a segnare altri due gol. Il primo con il calcio di rigore concretizzato da Joao Mario, mentre il secondo in seguito al capovolgimento di fronte messo in rete dal neo entrato Neres. Nel finale di gara ci sarà tempo anche per il gol degli ospiti, con il sinistro potente di Meijer, che di prima lascia partire la conclusione che vale il 5-1 conclusivo del match.

