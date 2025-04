Bellucci “Il Città di Roma rafforza l’impegno per aiutare chi aiuta”

ROMA (ITALPRESS) - “Il Premio Città di Roma rafforza l’impegno per aiutare chi aiuta. Vogliamo far sì che l’inclusione e la solidarietà arrivino in ogni parte d’Italia. Sono questi gli esempi dell’associazionismo italiano e che ho il dovere di promuovere per diffondere i valori educativi e dello sport per tutti”. Così il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, dopo aver ricevuto al Coni, il premio Città di Roma di OPES, Associazione di Promozione Sociale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da Coni e Cip ed Ente di Servizio Civile Universale. spf/ari/gtr