Bellocchio “Paolo Taviani artista sempre coerente”

ROMA (ITALPRESS) - "Una grande ammirazione per lui e naturalmente anche per il fratello. Lui è stato un grande artista, sempre coerente e compatto". Lo ha detto il regista Marco Bellocchio, a margine della cerimonia laica in Campidoglio in ricordo di Paolo Taviani. xc3/mgg/gtr