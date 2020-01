“Se vogliamo un’Europa verde non possiamo eludere la questione di come rendere gli agricoltori parte attiva della questione. Sono loro i custodi degli ecosistemi e i difensori della biodiversità, e sono il primo presidio contro il dissesto idrogeologico; dobbiamo supportarli perché Pac e Green Deal diano loro una mano, essendo strumenti più coraggiosi e ambiziosi che non tolgano loro risorse economiche, ma ne aggiungano di nuove”. Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel suo intervento all’incontro sul tema “Agribusiness in Africa e le relazioni commerciali con Ue e Italia: opportunità e prospettive”, nell’ambito dell’inaugurazione della 114^ edizione di Fieragricola a Verona.

