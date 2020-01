“L’emergenza climatica interroga tutti e ci costringe a ripensare il modello di sviluppo: i numeri delle migrazioni saranno sempre più grandi e la divisione tra migranti politici ed economici non avrà più senso. Inoltre non possiamo lasciare che questo grande continente sia una terra di conquista da parte di altri Paesi”. Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel suo intervento all’incontro sul tema “Agribusiness in Africa e le relazioni commerciali con Ue e Italia: opportunità e prospettive”, nell’ambito dell’inaugurazione della 114^ edizione di Fieragricola a Verona.

“Qui a Verona c’è uno dei cuori pulsanti del sistema agricolo del nostro Paese, perché Fieragricola è un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Dobbiamo ripensare al nostro ruolo e alle nostre relazioni tra Italia, Europa ed Africa”, ha spiegato la Bellanova.

(ITALPRESS).