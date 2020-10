ROMA (ITALPRESS) – “I pagamenti previsti dalle misure a superficie dei Psr regionali potranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza alcuna penalizzazione per i beneficiari. Ho appena ricevuto una nota del Commissario Wojciechowski che, accogliendo positivamente una mia sollecitazione, riconosce la situazione di oggettiva difficoltà causata dall’emergenza Covid nell’esecuzione dei controlli previsti entro le scadenze stabilite, concedendo, sia pure a titolo eccezionale, la deroga richiesta”. Così la Ministra Teresa Bellanova, dopo aver ricevuto la comunicazione del Commissario Wojciechowski.

“Voglio ringraziare il Commissario Janusz Wojciechowski, che ho incontrato a Bruxelles nei giorni scorsi – prosegue la Ministra -, per la sensibilità dimostrata rispetto ad una situazione di oggettiva difficoltà causata dall’emergenza Covid e che non poteva tradursi in penalizzazioni per i nostri agricoltori”.

