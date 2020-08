ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce delle particolari difficoltà che sta attraversando il settore dell’olio di oliva, sono stati previsti 20 milioni di euro per l’acquisto, tramite procedura ad evidenza pubblica, di olio extravergine di oliva 100% italiano”. Lo ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nel corso del Question Time alla Camera rispondendo a un’interrogazione sull’acquisto dell’olio italiano in relazione agli aiuti alimentari agli indigenti. “Il bando indetto dall’Agea per la fornitura di olio d’oliva agli indigenti – ha continuato – risponde ai criteri imposti dalla normativa europea il cui capitolato prevede che l’olio extravergine di oliva sia ottenuto da olive prodotte, molite e confezionate nell’Unione europea, tenuto conto che tale bando rientra nei fondi europei del Fead”. Bellanova ha ricordato l’impegno nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio” per stanziare “300 milioni di euro per rafforzare gli interventi di acquisto di alimenti a sostegno degli indigenti”. Infine, il ministro ha confermato “il massimo impegno ad assicurare a tutti l’accesso al cibo, a prodotti sani, di qualità e di filiera nazionale e a sostenere tutte le misure utili a garantire la tutela dei prodotti alimentari italiani”.

(ITALPRESS).