Bella (Confcommercio) “Per la crescita puntare sul Sense of Italy”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Sense of Italy è l'estensione del Made in Italy per includervi i servizi turistici. Noi puntiamo sul fatto che esiste una contaminazione positiva tra esportazioni del Made in Italy e presenze turistiche. Su questa contaminazione l'Italia deve puntare se vuole tornare a crescere". Lo dice ariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, a margine della seconda giornata del Forum internazionale dell'associazione di categoria, in collaborazione con Ambrosetti. sat/mrv