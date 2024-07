Belinelli “Milano ha avuto qualcosa in più, fiero del premio MVP”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Abbiamo disputato una buona stagione, siamo arrivati in finale con Milano ma loro avevano quel qualcosina in più per vincere lo scudetto". Così Marco Belinelli a margine del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Il capitano della Virtus è stato eletto MVP del campionato. "Vincerlo a 38 anni è qualcosa di molto importante, non l'avevo mai vinto in carriera quindi è stato un po' inaspettato, mi riempie di orgoglio". col/ari/gtr