BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Belgio rischia di perdere Thomas Meunier per Euro2024. Il difensore del Trabzonspor si è fatto male ieri nell’amichevole vinta per 3-0 sul Lussemburgo: infortunio muscolare alla coscia destra e cambio obbligato al minuto 16. Un problema che potrebbe costargli l’Europeo: la Federcalcio belga ha fatto sapere che il giocatore per il momento non partirà col resto della squadra mercoledì, quando i Diavoli Rossi raggiungeranno la Germania. Il ct Domenico Tedesco avrà tempo fino al 16 giugno, vigilia del debutto a Euro2024 contro la Slovacchia, per decidere se tenere Meunier confidando nel suo recupero per le gare successive o sostituirlo.

