ROMA (ITALPRESS) – Il presunto triangolo che vede coinvolti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi impazza sui mezzi di informazione italiani: negli ultimi trenta giorni, infatti, le illazioni, i retroscena e le smentite sul flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno ottenuto complessivamente 6048 citazioni sui media.

E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati, dal 16 giugno al 16 luglio, i protagonisti del gossip più presenti sui media nazionali e locali.

L’analisi di Mediamonitor.it ha rilevato che, nel periodo preso in esame, la più nominata è Belen, con 2637 citazioni, seguita dall’ex marito Stefano De Martino (2345) e da Meghan Markle (1319): la duchessa di Sussex è intervenuta nei giorni scorsi al Girl Up Global Leadership Summit con un appassionato discorso sull’uguaglianza di genere, nel quale molti hanno visto chiare allusioni ai motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la royal family per trasferirsi con il principe Harry negli Stati Uniti.

Alessia Marcuzzi, quarta con 1066 citazioni, precede Kate Middleton (1038), che recentemente si è aggiudicata il titolo di reale inglese più amato dai sudditi. Le voci sulla fine della relazione fra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina hanno spinto la conduttrice in sesta posizione, con 762 citazioni, mentre John Travolta, colpito dalla morte della moglie Kelly Preston, è settimo (561).

L’insoddisfazione per la sua nuova vita americana e i presunti progetti per fare ritorno in Inghilterra valgono al principe Harry l’ottava posizione, con 415 menzioni. Il principe precede la love story nata fra l’attore Giulio Berruti e la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi (360), e la guerra mediatica a suon di battibecchi a distanza fra i conduttori Adriana Volpe e Giancarlo Magalli (307).

