TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Come a Rio, così a Tokyo. Bebe Vio vince, stravince e si conferma campionessa paralimpica di fioretto femminile categoria B ai Giochi di Tokyo 2020. Cinque anni dopo Rio l’azzurra si è ripresentata come l’atleta da battere e non ha deluso le aspettative. La gara di Bebe è iniziata nel migliore dei modi ai gironi: sei vittorie nette con i parziali 5-0, 5-0, 5-1, 5-0, 5-1, 5-2, che facevano già intuire lo strapotere dell’atleta italiana. Ai quarti un altro successo per 15-6 contro la georgiana Irma Khetsuriani, poi in semifinale ha ritrovato la russa Ludmila Vasileva, che aveva già affrontato nel girone, vincendo ancora una volta di larga misura per 15-4. Un successo che l’ha portata direttamente all’atto finale della gara, che ha riproposto l’esatto confronto di cinque anni fa con la sfida tra la fiorettista veneta e la cinese Jingjing Zhou. Il copione non è cambiato e, anche se dopo un match più combattuto del solito, a conquistare il primo gradino del podio è stata sempre l’azzurra con il punteggio di 15-9. “Non ci avrei mai creduto – ha ammesso a fine gara Bebe Vio – Questa e quella di Rio sono state due medaglie completamente diverse: lì c’era l’emozione della prima volta, questa volta invece non sarei neanche dovuta essere qui. Ho avuto un infortunio molto grave, mi avevano prospettato anche l’amputazione e quindi rischiavo di non potere più tirare e invece sono arrivata qui. Abbiamo preparato i Giochi in due mesi, è stata tosta, ma avevo una gran voglia di tornare in pedana e di vincere. Devo ringraziare tutto lo staff medico che ha lavorato con me, oltre al mio ct Simone Vanni. Sono veramente fortunata ad averli, se ho vinto è grazie a loro”.

Emozionata, sugli spalti, anche il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha applaudito l’impresa sportiva di Bebe. “Ha fatto tornare l’oro nella scherma – ha detto – e se continua così potrà arrivare come me a tre medaglie d’oro consecutive… e addirittura superarmi! Ha grandissime potenzialità, è giovane, determinata e ha dalla sua parte un grande team fatto dalla famiglia, dalla Federazione e dal club delle Fiamme Oro. Senza una squadra forte alle spalle non si raggiungono certi risultati”.

Nella giornata di oggi per l’Italscherma è arrivato anche il quarto posto di Matteo Betti nel fioretto maschile categoria A. Il senese era arrivato fino in semifinale grazie alla vittoria contro il polacco Michal Nalewajek per 15-12, ma ha poi perso l’assalto per la finale 15-6 contro il cinese Sun Gang, che si è poi laureato campione paralimpico qualche ora dopo. Nel match per il bronzo contro il russo Nikita Nagaev l’azzurro è partito con uno svantaggio pesante, sotto 6-0, poi è stato in grado di riportarsi sull’11-11, ma alla fine non è bastato: l’assalto si è concluso 15-11 per l’avversario.

Non ha potuto lottare per una medaglia, invece, Emanuele Lambertini, che per una sola stoccata è stato eliminato ai quarti dall’ungherese Richard Osvath. L’azzurro conduceva l’assalto per 12-9, poi ha subito la rimonta del magiaro che, sul 14 pari, ha saputo piazzare la stoccata vincente. Lambertini è uscito così di scena per la seconda volta a un passo dalla semifinale: era finito 15-14 anche l’assalto per la semifinale della spada.

Nel fioretto maschile categoria B era uscito nel tabellone dei 16 Marco Cima, che aveva condotto bene l’assalto fino all’11-11, quando poi il russo Alexander Kuzyukov ha piazzato quattro stoccate di fila fino al 15-11 che ha segnato la fine del match.

Nella prova femminile categoria A, infine, Andreea Mogos aveva superato l’ucraina Nataliia Mandryk 15-11 nel tabellone dei 16, ma ai quarti è stata sconfitta dall’altra portacolori dell’Ucraina Nataliia Morkvych con il punteggio di 15-5. Loredana Trigilia si era fermata al tabellone dei 16, battuta dalla russa Evgeniya Sycheva 15-7.

