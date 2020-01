BCE, solo 6 banche italiane su 109 al di sotto dei requisiti

La Bce mantiene stabili "i requisiti e gli orientamenti di capitale complessivi in termini di capitale CET1 al 10,6%" ma sottolinea anche l’esistenza per le banche europee di alcuni casi in cui “permangono preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli imprenditoriali, la governance interna e i rischi operativi”. È quanto emerge a conclusione del processo di revisione e valutazione prudenziale del 2019. abr/red