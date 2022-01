ROMA (ITALPRESS) – La Banca centrale europea lancia una nuova edizione del concorso di ricerca “Young Economist Prize”, che offre agli studenti di dottorato in economia e finanza la possibilità di condividere i risultati delle proprie ricerche, confrontarsi con policy-makers e accademici provenienti da tutto il mondo e vincere un premio finale di 10.000 euro.

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti a un programma di dottorato di ricerca in materie economiche e finanziarie presentando, entro il 13 febbraio 2022, un paper sul tema del Forum, incentrato quest’anno sulle “sfide per l’economia post pandemica”. Eventuali coautori devono essere studenti di dottorato di ricerca o aver completato un dottorato di ricerca da non oltre 3 anni.

Dieci finalisti verranno invitati all’ECB Forum on Central Banking, che si terrà dal 27 al 29 giugno 2022 a Sintra in Portogallo.

Il vincitore del premio, del valore di 10 mila euro, verrà proclamato dal Presidente della BCE nel corso del Forum.

Le modalità di partecipazione sono descritte nelle pagine del sito della BCE dedicate al Young Economist Prize.

(ITALPRESS).