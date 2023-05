SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Giornata d’argento per l’Italia del fioretto del ct Stefano Cerioni nel Grand Prix di Shanghai: secondo gradino del podio per Martina Batini nella gara femminile e per Francesco Ingargiola in quella maschile, competizioni valevoli anche per la Qualifica Olimpica a livello individuale per Parigi 2024. Si ferma negli ottavi di finale la gara della squadra di spada maschile ad Istanbul sconfitti dal Kazakistan. Seconda medaglia d’argento in questa stagione per Martina Batini dopo quello del Cairo dello scorso febbraio. La fiorettista del Centro Sportivo Carabinieri nel turno da 64 ha cominciato la sua splendida prestazione sulle pedane cinesi avendo la meglio contro la canadese Cao per 15-11, per poi superare la cinese Chi con il finale di 15-11. La pisana che si allena al Circolo Scherma Firenze Raggetti ha conquistato la certezza del podio battendo un’altra cinese, Lin, per 15-10. Nella semifinale il capolavoro con il netto successo sulla numero 1 del ranking mondiale, la statunitense Kiefer con il punteggio di 15-9 dopo un match condotto fin dall’inizio. In finale lo stop, ma con la gioia della medaglia d’argento, nel match contro la tedesca Anne Sauer all’ultima stoccata, per 15-14 nonostante una grande rimonta a partire dal 13-6 con la toscana che si era rimessa in carreggiata fino al 14-14. Anche Francesco Ingargiola ha colorato d’argento la sua prova di Shanghai. L’atleta delle Fiamme Oro ha iniziato la sua giornata speciale con la vittoria contro il giapponese Oishi per 15-9. Dal turno dei 32 ha iniziato ad inanellare vittorie nei derby. Il primo scontro è stato contro l’altro marchigiano e numero 1 del ranking mondiale, Tommaso Marini sconfitto dal classe ’96 con il risultato di 15-9. Nel turno dei 16, il fiorettista che si allena al Club Scherma Jesi ha poi superato Filippo Macchi con un 15-5. Ingargiola, nei quarti di finale, ha avuto la meglio sull’olimpionico Daniele Garozzo per 15-9 assicurandosi un posto sul podio. Nel match di semifinale ancora una strepitosa vittoria contro l’ungherese Dosa con il punteggio di 15-7. Nell’atto conclusivo la sconfitta contro lo statunitense Massialas per 15-6 che comunque regala una gioia immensa per il poliziotto marchigiano che sale così per la prima volta sul podio di una prova Grand Prix di fioretto Assoluti. Una sola stoccata non ha permesso a Camilla Mancini di salire sul podio. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle aveva iniziato la giornata con il successo nel derby su Serena Rossini nel turno da 64 per 15-11. Nel turno da 32, la laziale ha superato poi la francese Recher con il punteggio di 15-10 prima della vittoria contro la statunitense Massialas con il 15-12. Nei quarti di finale, la classe ’94 che si allena al Frascati Scherma è stata superata dalla tedesca Sauer dopo un match equilibratissimo che ha visto la tedesca salire sul podio grazie al 15-14 (poi vincitrice). Camilla Mancini ha così concluso in 7^ posizione. Così le altre azzurre: 13^ Martina Favaretto, 18^ Erica Cipressa, 22^ Elena Tangherlini, 33^ Alice Volpi, 34^ Francesca Palumbo, 38^ Martina Sinigalia, 41^ Matilde Calvanese, 42^ Serena Rossini, 57^ Giulia Amore, 60^ Anna Cristino. Nella prova maschile si è fermata ad un passo dal podio, nel derby con Ingargiola, la prova di Daniele Garozzo. Il campione olimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 nel suo primo match ha sconfitto il coreano Kim per 15-9. Nel tabellone da 32 il siciliano si è poi sbarazzato con il finale di 15-5 dello statunitense Chen. Negli ottavi di finale, il siciliano classe ’92 che si allena al Frascati Scherma ha avuto poi la meglio sul francese Ediri per 15-10 prima della sconfitta nel match della medaglia contro Ingargiola con il 15-10 per il marchigiano classificandosi 5°. Così gli altri azzurri: 12° Filippo Macchi, 13° Giorgio Avola, 15° Edoardo Luperi, 17° Tommaso Marini, 25° Damiano Rosatelli, 33° Alessio Foconi, 37° Guillaume Bianchi, 52° Davide Filippi, 60° Tommaso Martini, 83° Alessio Di Tommaso.

