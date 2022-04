AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Enea Bastianini vince il Gran Premio delle Americhe di MotoGP e torna in testa al Mondiale. Sul tracciato di Austin, il pilota romagnolo del Team Gresini, in sella alla Ducati, conquista il successo in rimonta. Dietro di lui spicca la Suzuki di Alex Rins, mentre la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller completa il podio. Quinta posizione per Francesco Bagnaia (Ducati), alle spalle dell’iberico Joan Mir (Suzuki).

Grande rimonta anche di Marc Marquez (Honda), il quale dopo un problema tecnico in avvio di gara ha scavalcato numerosi piloti fino alla sesta piazza finale, davanti al campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Decimo posto per l’Aprilia di Maverick Vinales.

Da segnalare le cadute senza conseguenze fisiche dello spagnolo Alex Marquez e di Marco Bezzecchi.

(ITALPRESS).

