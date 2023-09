PADOVA (ITALPRESS) – In occasione del 10° meeting biennale della Association for European Cardiovascular Pathology (AECVP) che si tiene a Padova presso l’Aula Magna di Palazzo Bo dal 21 al 23 Settembre, con ospiti provenienti da più di 30 Paesi extraeuropei, si verifica il passaggio di testimone dalla Svizzera all’Italia: Cristina Basso, Professore Ordinario di Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, toraciche e vascolari e di Sanità Pubblica dell’Università di Padova e Prorettrice alle Relazioni Internazionali, assumerà la carica di Presidente della Società scientifica, dismettendo quella di Presidente Eletto, per il prossimo biennio 2023-2025.

“Onorata di questo importante incarico, che sottolinea l’eccellenza del centro di Padova, riconosciuta in tutto il mondo per gli studi sulle patologie cardiovascolari, dalla diagnostica tradizionale anatomo-patologica alla ricerca di base – dice la professoressa Basso -. Non è un caso infatti che il logo della Associazione riprenda, in una rappresentazione stilizzata, il teatro anatomico di Girolamo Fabrici d’Acquapendente, uno dei tanti gioielli della nostra Università”.

L’unità operativa di Patologia Cardiovascolare diretta dalla Professoressa Basso è centro di riferimento soprattutto per lo studio e la prevenzione della morte improvvisa giovanile e le cardiomiopatie eredo-familiari, con importanti riscontri in termini di pubblicazioni scientifiche e finanziamenti di progetti di ricerca, non ultimo il PRIN 2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La cerimonia inaugurale, che si terrà nel pomeriggio del 21 settembre a Palazzo del Bo, vedrà la presenza della Rettrice Daniela Mapelli, del Presidente della Scuola di Medicina Angelo Paolo Dei Tos, del Direttore di Dipartimento di Scienze cardio-toraco vascolari e Sanità pubblica Federico Rea e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova Giuseppe Dal Ben.

