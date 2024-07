ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima “amichevole di lusso” prima del via dei Giochi olimpici di Parigi2024, il dream team Usa di pallacanestro ha sconfitto la Germania, campione del mondo in carica, col punteggio di 92-88. Alla “O2 Arena” di Londra, la squadra allenata da Steve Kerr ha ottenuto dunque, senza brillare più di tanto, come nelle recenti uscite, la quinta vittoria in altrettanti test pre-olimpici disputati, arrivando così da imbattuta nella capitale transalpina. Miglior realizzatore del match è risultato LeBron James, con 20 punti all’attivo, proprio nel giorno in cui è stato nominato portabandiera del team statunitense per gli imminenti Giochi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

