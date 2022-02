MILANO (ITALPRESS) – Sfreccia (sempre più) veloce il basket italiano: presentato a Milano questa mattina, al binario 21 della Stazione Centrale, il format della Frecciarossa Final Eight 2022 presented by UnipolSai, giunto alla sua seconda edizione. La città di Pesaro infatti sarà teatro, da mercoledì 16 febbraio, della attesissima Final Eight che assegnerà la Coppa Italia 2022 – questa mattina portata orgogliosamente sul treno dal cestista Nicolò Melli, capitano dell’Olimpia Milano -: un evento in grande stile targato Frecciarossa, che vede in lizza le 8 migliori formazioni della Serie A UnipolSai al termine del girone di andata: A|X Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, Bertram Derthona Basket Tortona, Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari. Il treno eccellenza di Trenitalia e dell’alta velocità italiana per il secondo anno consecutivo quindi lega il suo nome, con la qualifica di Title Sponsor, all’evento in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, uno degli impianti più belli e capienti d’Italia (con i suoi 10.323 spettatori), che ha già ospitato la Final Eight 2020 con 31.550 presenze totali nei 4 giorni di gara e un picco di 9.706 per la finale. “Anche se avremmo voluto presentare un impianto pieno di passione e di pubblico come merita il livello delle 8 finaliste e il palcoscenico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, siamo sicuri che questa Frecciarossa Final Eight garantirà il consueto spettacolo di agonismo ed emozioni che hanno contrassegnato da sempre la storia della Coppa Italia – afferma il presidente della Lega Basket Umberto Gandini – A noi e ai nostri partner il compito di tradurle in un prodotto televisivo e di comunicazione sempre più all’altezza delle attese degli appassionati che speriamo di poter presto riaccogliere nei nostri palasport finalmente aperti senza limitazioni”.

Il format della Frecciarossa Final Eight 2022 presented by UnipolSai vedrà quest’anno la disputa dei quarti di finale nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, con riposo venerdì e ripresa sabato 19 con le semifinali, e domenica 20 con la finale. La Guida Ufficiale alla Frecciarossa Final Eight presented by UnipolSai sarà scaricabile dal sito e dall’App Ufficiale LBA, accedendo sulla sezione Lba Stories all’interno dell’area News. Il contenuto esclusivo sarà consultabile da tutti gli utenti registrati a MyLBA. Non solo grande basket, ma anche tanto intrattenimento, puntando sempre di più sul coinvolgimento di appassionati e neofiti: LBA offrirà al pubblico punti di vista e contenuti che sino a oggi sono stati riservati agli addetti ai lavori; durante l’evento saranno coinvolti alcuni media partner digitali e content creato verticali al mondo del basket e dello sport, che tramite i propri canali sui social network offriranno contenuti esclusivi, in grado di arricchire il racconto live e ampliare l’audience della Frecciarossa Final Eight 2022. Sugli account ufficiali Instagram e TikTok di LBA, verrà effettuato un racconto video behind the scene che, con un’estetica peculiare di questi canali, offrirà agli utenti un punto di vista inedito della manifestazione sportiva. Inoltre, attraverso il coinvolgimento di artisti musicali appartenenti a generi quali Hip Hop e RnB, LBA rafforzerà il legame con le nuove generazioni di tifosi e tifose, con un linguaggio moderno e trasversale tra generazioni Y e Z e la cultura cestistica. La manifestazione sarà anche raccontata dall’Official Radio, che quest’anno sarà Radio Deejay, grazie alla presenza di Gianluca Gazzoli, che oggi ha presentato la conferenza stampa, in onda su Radio Deejay ogni sabato e domenica Megajay e conduttore del magazine ‘Basket Zonè su DMAX, che sarà il volto e la voce dell’Evento Frecciarossa Final Eight oltre che l’animatore sul campo. “Avvicinarsi a tante persone appassionate di basket e di sport in generale – sottolinea Pietro Diamantini, direttore business Alta ?Velocità di Trenitalia – è per noi l’obiettivo principale di questa importante partnership fra Frecciarossa e Lega Basket Serie A. Il nostro impegno è raccontare la centralità del treno nel nuovo modello di trasporto sostenibile, condiviso e collettivo. Inoltre, Trenitalia e Frecciarossa desiderano essere protagonisti della ripartenza del Paese affiancando i più importanti eventi sportivi, artistici e culturali in giro per l’Italia”.

La Frecciarossa Final Eight 2022 presented by UnipolSai sarà il battesimo della prima collezione NFT di LBA dedicata proprio alla Coppa Italia: le collezioni esclusive, disponibili sul marketplace DaChain.com, offriranno ai fans l’opportunità di collezionare i momenti più spettacolari dell’evento oltre ad alcune azioni memorabili della storia delle Final Eight, all’interno di tre linee di NFT: Classic Moments (i 10 momenti più iconici nella storia della competizione); Special Collectibles (una serie di oggetti 3D in edizione speciale, tra cui il nuovo trofeo della competizione, il biglietto e il pallone ufficiale della Coppa Italia); Magic Moments (le migliori azioni di questa edizione, votate direttamente dai tifosi sui canali digitali MyLBA). Il primo drop “We Made History” sarà rilasciato già questa settimana e comprenderà l’intera collezione “Classic Moments” e una prima serie di NFT ” Special Collectibles”. La seconda parte di quest’ultima e l’intera collezione “Magic Moments” saranno rilasciate con un drop post evento. “Siamo davvero orgogliosi di aver accompagnato LBA in un percorso di sviluppo della propria comunicazione digitale – dichiara Stefano Deantoni, marketing director di Infront Italy – con iniziative di influencer marketing e con il lancio della prima collezione NFT in collaborazione con il partner tecnologico DaChain.com. Ispirata ai più recenti trend di fan engagement, la collezione NFT utilizza la tecnologia blockchain e mira ad arricchire ulteriormente, nei prossimi mesi, l’offerta di contenuti digitali certificati per gli appassionati di basket”.

(ITALPRESS).