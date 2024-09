BOLOGNA (ITALPRESS) – L’antipasto è la Supercoppa, poi fra una settimana tocca al campionato. E’ tempo di basket a Bologna, dove tutte le società della serie A si sono ritrovate per la presentazione della stagione 2024-25. Una stagione che sarà inaugurata dalla Supercoppa Italiana in programma nel weekend alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con “più di 12.000 biglietti venduti, l’80% di capienza”, le parole di Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, che in apertura ha voluto esprimere la vicinanza di tutto il movimento alle popolazioni colpite nuovamente dall’alluvione. “Ma i grandi eventi sportivi che ospitiamo in questa settimana non ostacolano i soccorsi e quindi vogliamo concentrarci sullo sport – ha sottolineato Giammaria Manghi, capo della segreteria politica Regione Emilia Romagna -. Non c’è solo Bologna a nutrire amore per il basket, ospiteremo anche un raggruppamento dell’Europeo femminile e abbiamo una partnership con Virtus e Reggiana che portano il nostro nome in Europa. C’è la volontà di puntare sullo sport anche come fattore di Pil”. Parola poi alle squadre, a partire da quelle che si contenderanno il primo trofeo della stagione, con Milano che domani alle 18 sfiderà Venezia, mentre in serata toccherà a Napoli e Virtus.

“Abbiamo fatto una preparazione tutti insieme dopo molti anni – ha detto il gm dell’Olimpia, Christos Stavroupoulos -. Abbiamo otto giocatori nuovi e dobbiamo lavorare tanto. Daremo tutto per la Supercoppa, che è un titolo, ma che non incide sul resto della stagione”. “E’ una competizione importante, uno dei tre obiettivi nazionali – sottolinea sul fronte Virtus Luca Baraldi – Vincere lo scorso anno ci ha permesso di partire molto bene. Anche noi siamo riusciti a fare una preparazione più omogenea. Abbiamo come competitor squadre importanti come Milano, ma a livello aziendale abbiamo molte affinità. Il basket italiano sta crescendo e forse dovremmo fare una Final Eight anzichè una Final Four per la bellezza delle squadre. Questa Supercoppa sarà comunque un parametro per capire le griglie di partenza del campionato”. Campionato che ha ricevuto gli elogi del presidente della Fip, Gianni Petrucci: “Sono professionisti, ci sono ottime gestioni dei conti, squadre che si rinforzano sempre. Penso che il basket migliori ancora più del calcio. Andate avanti, anche perchè da queste squadre arrivano i giocatori della nazionale”. “Il campionato cresce perchè i dati ce lo dimostrano e sono in crescita”, sottolinea ancora Gandini.

Numeri come il +9% sull’affluenza (il più alto dagli anni Novanta) o il +50% di presenza sui social la dicono lunga. “Il prodotto piace perchè aumentano gli accessi ai social, alle app e i numeri aumentano anche rispetto alle presenze ai palazzetti – prosegue Gandini – Grazie a Dazn e Discovery gli spettatori hanno ampia scelta. Dal punto di vista sportivo torna Trapani dopo 32 anni, torna Trieste dopo un anno. Il duopolio Bologna-Milano continua, ma anche in altre parti d’Europa esiste, ma il numero di squadre che si presentano ai nastri di partenza con nuove ambizioni sono tante. E’ il quinto campionato di Unipol e abbiamo portato una nuova grafica del campionati”. “Sono stati quattro anni vissuti intensamente, ci aspettano risultati ancora più belli per il trend in crescita, anche per i nostri prodotti editoriali”, conferma Vittorio Verdone, direttore Corporate Communication e Media Relations Unipol.

