MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Ashleigh Barty e Danielle Collins si sfideranno nella finale degli Australian Open femminili, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. La beniamina del pubblico di casa, numero 1 del mondo e del torneo, si è imposta in due set sulla statunitense Madison Keys con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 4 minuti di gioco. In finale affronterà un’altra americana, Danielle Collins, numero 27 del seeding, che ha battuto la polacca Iga Swiatek, settima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 19 minuti.

(ITALPRESS).

