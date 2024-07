Barkee Bay e Mundys insieme per la mobilità sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - Una colonna sonora per i viaggiatori green: è "Connessioni", il singolo dei "Barkee Bay", nato dalla collaborazione tra la band esordiente e Mundys, che intende sensibilizzare i passeggeri su come spostarsi in modo sostenibile. I cantautori si sono esibiti all'aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" in uno speciale "Flash Mob(ility)" organizzato da Mundys, società del settore mobilità, al Terminal 3. f04/mgg/gtr