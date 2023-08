PARMA (ITALPRESS) – Dopo il lancio sul mercato avvenuto all’inizio del 2022, Barilla continua il racconto della sua linea Al Bronzo arricchendolo con una speciale esperienza immersiva che parte proprio dal pack e fa vivere la lavorazione grezza attraverso nuovi contenuti premium. La lavorazione grezza è uno dei segreti della tasting experience di Al Bronzo e Barilla ha deciso di raccontarla, in maniera inedita e creativa, attraverso una piattaforma online fruibile da mobile e raggiungibile tramite QRcode su tutti i pack e formati e da cui il consumatore può accedere a una ricca serie di contenuti che gli raccontano le caratteristiche di Al Bronzo e gli donano ispirazione in cucina.

Disponibile, innanzitutto, un’experience immersiva di realtà aumentata che porta il consumatore a toccare quasi con mano l’intensità e la corposità di Barilla Al Bronzo, regalando lo stupore di una pasta che prende vita. La pasta “si avvicina” ai consumatori per mostrarsi in tutta la sua “arte” e per rivelare davvero cosa la rende così unica e speciale: la lavorazione grezza che, con le sue microincisioni, dona una ruvidità intensa e una consistenza corposa per una pasta che cattura ogni condimento. Un’experience che si trasforma in una vera e propria danza dei formati che celebra il gusto unico di Al Bronzo, rendendo ancora più evidente la ruvidità che la caratterizza. Sulla piattaforma il consumatore può anche diventare chef: all’interno della sezione “Lo chef che è in te” sono presenti video di ricette firmate da Davide Oldani con cui Barilla vuole stimolare le persone a mettersi in gioco in cucina e ispirarle perchè possano cucinare come veri chef. La piattaforma si arricchirà costantemente di contenuti per raccontare ancora di più le caratteristiche di Al Bronzo ed esaltarne l’esperienza di gusto.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Barilla-

