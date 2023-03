PARMA (ITALPRESS) – Non è un caso se Roma al contrario si legge “amor”, diceva qualcuno. Ed è proprio qui, nella capitale, che Barilla regala il gesto d’amore per eccellenza: un buon piatto di pasta. Tre ristoranti – Assuntina a Testaccio, Ripa 12 e Osteria Circo – situati a Trastevere e Testaccio, due dei quartieri più caratteristici e originali di Roma, offrono alla propria clientela un’esperienza di gusto presentando all’interno dei propri menu ricette realizzate con la pasta Al Bronzo Barilla, di cui gli Spaghetti si sono aggiudicati il primo posto nella classifica di Altroconsumo e il primo posto ex aequo in quella stilata da Il Salvagente, le due associazioni a tutela dei consumatori.

Tradizione e semplicità della cucina romana si incontrano con l’innovazione, l’unicità e la corposità di Al Bronzo, in un progetto che regala alle persone la possibilità di assaporare l’iconica pasta non solo a casa ma anche al ristorante, nel pieno spirito Barilla di avvicinare le persone alla gioia del cibo per una vita migliore.

Assuntina a Testaccio nasce dalla costola di Assunta Madre, noto ristorante di pesce fondato da Johnny Macalusi. Situato nel cuore di Testaccio, patria delle osterie e delle fiaschetterie romane, con una cucina semplice e genuina, Assuntina a Testaccio è il luogo indicato per una cena intima in cui scegliere di gustare la pasta Al Bronzo Barilla. Tra le pietanze da provare, il ristorante dall’atmosfera conviviale ma ricercata, ha dedicato a Barilla Al Bronzo la sua ricetta più famosa: gli Spaghettoni Al Bronzo alla “cacio e pepe con gamberi rossi profumati al lime”. In questo modo semplicità e genuinità di una buona Cacio e Pepe si fondono con la ricerca sofisticata degli aromi e la corposità della nuova pasta Barilla.

A pochi passi da S. Maria in Trastevere, nel cuore di Roma, Ripa 12 propone un ambiente accogliente, studiato con attenzione per creare la giusta armonia tra eleganza e informalità. Grazie alla sua cucina di ispirazione moderna, il ristorante romano, nato nei primissimi anni Novanta, offre l’opportunità di introdurre un nuovo rito, l’AperiPasta, un format di happy hour in cui la vera protagonista è la pasta, per una clientela giovane e in un clima informale e di convivialità. L’AperiPasta di Ripa 12 comprende un padellino di Mezzi Rigatoni Al Bronzo alla carbonara di tonno ed un padellino di Fusilloni Al Bronzo al sugo di vegetali e basilico, il tutto accompagnato da un cocktail. Oltre alle ricette comprese nell’AperiPasta, nel ristorante i clienti potranno inoltre gustare gli Spaghettoni Al Bronzo con pesce spada.

L’esperienza di gusto unica della pasta Al Bronzo Barilla può essere vissuta anche all’Osteria Circo, situata di fronte al Circo Massimo, dove si potrà scegliere, tra tutte le ricette dei tradizionali sapori romani, anche le “Linguine Al Bronzo Barilla ai carciofi in due consistenze, guanciale iberico croccante e olio alla mentuccia”.

Qui, grazie ai grandi tavoli condivisi e alla location d’eccezione “il romano si sente a casa e il forestiero si sente romano”. E con un buon piatto di pasta, ancor di più.

Nata dalla tradizione della “lavorazione grezza”, la pasta Al Bronzo Barilla rappresenta una nuova dimensione per la pasta che porta il gusto delle persone all’intensità di una prima volta. Si tratta di una pasta dalla ruvidità intensa e dal colore giallo ambrato che offre un’esperienza sensoriale unica. Grazie alla rete di microincisioni provenienti dal metodo tradizionale della trafilatura al bronzo, l’iconica pasta del Gruppo di Parma, arrivata sulle tavole degli italiani lo scorso anno, combina differenti varietà di grano duro 100% italiane, selezionate per la loro qualità eccellente e per l’elevato contenuto proteico (oltre il 14%) e grazie alla sua straordinaria corposità, Al Bronzo trattiene al meglio i condimenti, creando un gusto incredibilmente piacevole e un’esperienza unica.

Sono 10 i formati di pasta Al Bronzo che, insieme ad un packaging autentico, di colore rosso e 100% riciclabile, rappresentano un omaggio all’amore profondo di Barilla per la pasta.

