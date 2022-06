Una nuova iniziativa firmata Pesto Barilla. Dal 16 giugno in Corso Garibaldi 62, cuore del quartiere Moscova, a Milano, sarà visibile un murale di 70 mq dal titolo “Pesto is the new green” disegnato dall’illustratrice meneghina Marianna Tomaselli, giovane talentuosa scelta dall’azienda per rappresentare temi e valori dietro al rinnovato Pesto con Basilico da agricoltura sostenibile. “L’iniziativa ha per noi molti significati e vuole raccontare al grande pubblico temi e impegni importanti portati avanti in questi anni: la sostenibilità del percorso intrapreso da Pesto Barilla con il basilico, nel rispetto della certificazione ISCC PLUS; la Freschezza della materia prima, che conferisce al nostro pesto un sapore unico; la Rinascita, poiché a seguito della pandemia siamo finalmente tornati a celebrare l’arte e il design e noi di Barilla abbiamo deciso di farlo scegliendo lo stile giovane e leggero di Marianna Tomaselli” spiega Valentina Marchetti, Global Senior Marketing Manager Pesto. Su un letto di basilico, tra foglie di un verde brillante abitate da coccinelle e gocce di rugiada, si adagia il vasetto del Pesto Barilla con Basilico da agricoltura sostenibile. Un’immagine che richiama e rivisita l’iconica locandina di American Beauty e che vuole trasmettere a colpo d’occhio temi fondamentali per il brand: la freschezza del prodotto, l’impegno per la sostenibilità, la tutela della biodiversità nella filiera del Basilico. Concetti, questi ultimi, che l’artista ha saputo cogliere e rappresentare attraverso pochi elementi chiari e distintivi che uniscono il linguaggio dell’arte con quello della comunicazione e della pubblicità. Il racconto dietro la filiera del Pesto Barilla è però molto più ampio. I produttori di Basilico hanno sottoscritto un Disciplinare di Produzione che tutela la biodiversità grazie all’adozione di rotazioni colturali e alla coltivazione del 3% dei campi con fasce fiorite che fungono da perfetto habitat per gli insetti “buoni” dell’agroecosistema, come coccinelle, farfalle e api. L’opera, visibile al pubblico fino al 28 agosto, rientra nell’ambito della campagna globale “Il Gusto Amato da Tutti”.

(ITALPRESS).