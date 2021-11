ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che mantiene l’Italia ad altissimo livello. Vincere la classifica a punti è un risultato eccezionale, i nostri giovani si sono fatti ben valere e si sono inseriti in un contesto di successi”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, commentando il risultato della spedizione italiana agli Europei di nuoto in vasca corta conclusi ieri a Kazan. Il numero uno della Fin ha anche parlato del problema impianti. “I nostri risultati sono frutto del sacrificio ma la situazione è drammatica, siamo nel bel mezzo di una crisi economica e pandemica. Tanti settori sono colpiti, in particolare lo sport: le piscine vanno ad acqua calda, soffrono e ad oggi non sono arrivati ristori, come accaduto nell’ambito del turismo e dell’edilizia. Le società sportive non sono soltanto una fucina di campioni ma anche la base per l’attività fisica dei cittadini, visto che lo sport in Italia non si fa a scuola o all’università. Se falliscono avremo una popolazione malaticcia”, ha osservato ancora Barelli auspicando “un intervento del presidente Draghi e anche un lavoro parlamentare, anche se su questo tema c’è scarsa sensibilità dei partiti”.

