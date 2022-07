Barelli “Forza Italia ha chiesto Draghi bis con nuovo patto”

"Il presidente Berlusconi, Forza Italia, il centrodestra di governo hanno chiesto un Draghi bis, evidentemente qualcuno non lo ha voluto e ci troviamo in questa situazione". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio, in merito alla crisi di governo.