MILANO (ITALPRESS) – Il 25 aprile esce in digitale il nuovo singolo “Love will survive”(Columbia Records/ Sony Music), di Barbra Streisand che ha registrato il brano di chiusura della prossima serie originale di Sky e Peacock, “The Tattooist of Auschwitz”. Questo è il primo brano di Streisand per una serie televisiva, che verrà lanciata a livello mondiale il 2 maggio.

La canzone è prodotta da Walter Afanasieff e Peter Asher. Mentre Barbra Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel sono i produttori esecutivi. “Love Will Survive” è composta da Hans Zimmer, vincitore di due premi Oscar, in collaborazione con la nominata all’Emmy Kara Talve. “A causa dell’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo oggi, ho voluto cantare ‘Love Will Survivè, per ricordare i sei milioni di anime che sono state perdute meno di 80 anni fa – dichiara Barbra Streisand – E per dire che anche nei momenti più bui, il potere dell’amore può trionfare e perdurare”.

foto: ufficio stampa Parole e d’intorni

