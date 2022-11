ROMA (ITALPRESS) – “Il back to back Indonesia-Australia di fine stagione ci riserva incognite e sfide importanti. A partire da Mandalika, la cui completa riasfaltatura è terminata solo da pochi giorni quindi nessuno conosce le caratteristiche del nuovo asfalto. Sicuramente troveremo un circuito non gommato, nelle prove libere di venerdì l’usura dei pneumatici potrebbe essere più accentuata. Ci aspettiamo che la situazione migliori nel fine settimana con l’evoluzione della pista ma non sappiamo comunque quanto aggressiva possa essere la nuova superficie”. Così Giorgio Barbier, direttore attività sportive moto Pirelli, in vista del Gp di Indonesia di Superbike. Gomme da supersoft a medium per l’incognita asfalto, visto che i lavori di riasfaltatura del circuito di Mandalika si sono conclusi da pochi giorni e non si conoscono le caratteristiche del nuovo manto stradale. “I pneumatici per questo round sono stati spediti alla fine di luglio e, in base a quanto visto lo scorso anno e consapevoli della possibilità che il circuito potesse essere riasfaltato, abbiamo deciso di portare un’allocazione composta sia da soluzioni più morbide che da altre più dure e resistenti all’usura, motivo per cui al posteriore oltre a SCX e SC0 abbiamo anche la media SC1 – spiega Barbier – Per l’anteriore alla SC1 di gamma si affianca quella di sviluppo A0843 che quest’anno ha dimostrato di essere l’opzione più resistente e nelle gare in cui era presente è stata anche l’anteriore più utilizzata. Considerate le premesse, difficile dire ora se la SCX, che è la posteriore più morbida a disposizione, potrà essere utilizzata nelle qualifiche e nella Superpole Race, ma nel caso i piloti possono contare su un quantitativo più che adeguato”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com