MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo tre anni, Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) torna al successo in WorldSBK vincendo a Magny-Cours una Gara 1 movimentata dal meteo. Dopo la partenza con pneumatici slick, tutti i piloti hanno effettuato un pit stop a circa metà gara a causa della pioggia. Il pilota BMW è stato il più abile a gestire la sosta ai box e a sfruttare, nella seconda parte, il nuovo pneumatico posteriore da bagnato che Pirelli ha fatto esordire proprio sul tracciato francese: si tratta della SCR1 di sviluppo in specifica D0737, utilizzata in combinazione con SCR1 da bagnato standard all’anteriore. Nel WorldSSP, pole di Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) con pneumatici SC1 all’anteriore e SCX al posteriore, entrambi di gamma. La Gara 1 inizialmente prevista per il pomeriggio è stata rimandata a causa della pioggia eccessiva. “La decisione di offrire due slick di sviluppo per il WorldSBK si è dimostrata una buona scelta – ha spiegato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Quasi tutti i piloti le hanno provate ieri e hanno trovato miglioramenti o, nel peggiore dei casi, caratteristiche in linea con le opzioni di gamma. In questo modo, si è creato un ventaglio molto ampio di possibili combinazioni che, in caso di pista asciutta, avrebbe permesso a ciascun pilota di trovare l’accoppiata più congeniale al proprio stile di guida e al set-up. Sarebbe stato utile riuscire a raccogliere più informazioni oggi, ma con la pioggia è stato impossibile. Le avverse condizioni meteo ci hanno comunque permesso di validare le prestazioni del nuovo pneumatico da bagnato di sviluppo. Nella concitazione dei pit stop, e in considerazione del fatto che l’unica vera sessione su bagnato è stata quella della Superpole, comprensibilmente buona parte dei piloti ha optato per la soluzione SCR1 di gamma con cui ha già esperienza, ma van der Mark ha scommesso sulla nuova specifica di sviluppo e il risultato gli ha dato ragione. Come auspicavamo, le migliorie introdotte nella mescola e nella carcassa hanno dato buon supporto nella guida limitando l’usura. Entrambe le soluzioni da bagnato si sono dimostrate comunque valide, anche in condizioni che sul finire di gara sono diventate estremamente difficili, tanto che la WorldSSP è stata cancellata. E’ un fine settimana con molte incertezze dovute al meteo e in un contesto dove l’interpretazione delle condizioni è così complicata siamo soddisfatti che le opzioni che abbiamo inserito in allocazione si stiano rivelando delle alleate per i team, lasciando loro la massima libertà di lavorare con le soluzioni che preferiscono dato che sono tutte valide alternative”, ha concluso Barbier.

