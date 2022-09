BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il prossimo fine settimana il Circuito di Barcelona-Catalunya ospiterà l’ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Si tratta di un circuito storicamente impegnativo per i pneumatici e per Pirelli questo round sarà un’ottima occasione per mettere ulteriormente alla prova le soluzioni di sviluppo introdotte negli ultimi appuntamenti. Quattro le soluzioni per l’anteriore, alla SC1 di gamma si affiancano infatti 3 soluzioni di sviluppo: la SC1 di sviluppo A0674 (SC1A) e la SC1 di sviluppo A0843 (SC1B) sono entrambe ben note ai piloti mentre la SC1 in specifica B0570 è di più recente introduzione. Quest’ultima è stata infatti provata per la prima volta dai piloti dei team ufficiali proprio qui a Barcellona ad agosto ed ha poi debuttato in gara a Magny-Cours. Trattandosi di una mescola particolarmente morbida, Pirelli ha deciso che per il round di Barcellona potrà essere utilizzata solo per qualifica e Superpole Race, assegnandole di fatto il ruolo di una SCQ ma per l’anteriore. Per il posteriore, SC0 e SCX di gamma sono affiancate dalla SCX di sviluppo B0800 che al suo debutto nel round di Magny-Cours ha riscosso notevole successo. I piloti del WorldSSP potranno scegliere tra SC1 o SC2 di gamma all’anteriore, e tra SCX o SC0 al posteriore. “Il circuito di Barcellona è piuttosto impegnativo per i pneumatici, lo abbiamo visto anche nei test privati effettuati ad agosto – l’analisi di Giorgio Barbier, direttore attività sportive moto Pirelli – Il suo layout lo rende un proving ground perfetto perchè offre un pò di tutto, soprattutto nel settore finale che è molto tecnico e in cui è importante gestire al meglio i pneumatici. E’ pertanto la location adatta per verificare le ultime soluzioni di sviluppo che abbiamo portato agli ultimi round così da saggiarne pregi e limiti. Sappiamo già, avendola provata ad agosto, che la nuova soluzione anteriore B0570 è troppo morbida per poter essere utilizzata nelle gare lunghe su questo tracciato, ciò nondimeno abbiamo deciso di metterla a disposizione dei piloti per la qualifica ed eventualmente anche per la Superpole Race assegnandole, in questa occasione, un ruolo da SCQ anteriore. Al termine del round avremo sicuramente raccolto dati utili sul comportamento dei nostri pneumatici in condizioni sfidanti come quelle che presenta questa pista”.

