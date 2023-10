NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un’iniziativa di grande coraggio, di grande capacità, a servizio del Paese, dei cittadini con l’informazione primaria che sta alla base della piramide dell’informazione. Un atto di coraggio e capacità perchè 35 anni raccontando quello che succede ai cittadini italiani e facendolo con la serietà competenza dei cronisti di Italpress è davvero una grande storia”. Lo ha detto all’Italpress il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San

Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

(ITALPRESS).

