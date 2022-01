Barabino & Partners ha perfezionato l’acquisizione del 100% di B2P Consulting GmbH, azienda franco-tedesca specializzata in comunicazione strategica e relazioni con i media in Francia e Germania. L’operazione – si legge in una nota – rafforza il posizionamento competitivo di B&P in mercati chiave per l’economia e la finanza europea. l’acquisizione di B2P consente a Barabino & Partners l’ingresso dalla porta principale sul mercato francese – tradizionalmente chiuso a operatori non locali – acquisendo un ufficio a Parigi con 10 consulenti. Inoltre, garantisce una crescita importante sul mercato tedesco, dove B&P è già presente dal 2009 attraverso la controllata Barabino&P. Deutschland GmbH guidata dal Partner Laura Bruzzone aggiungendo alla tradizionale sede di Berlino un nuovo ufficio a Monaco e 10 consulenti. Durante la fase iniziale di transizione, B2P rimarrà indipendente e continuerà ad essere guidata dalla sua fondatrice Bénédicte de Peretti insieme a Federico Steiner, Managing Director e Equity Partner di B&P. “La progressiva integrazione di B2P nel gruppo B&P – ha detto Luca Barabino, fondatore e Ceo di Barabino & Partners – con le sinergie che attiveremo nel breve e medio termine con le altre nostre società estere B&P UK Plc. guidata a Londra da Pietro Como e B&P USA LLC, guidata a New York da Marco Lastrico, ci consentirà di avere accesso a portafoglio di clienti tedeschi e francesi cui offrire attività in Italia, UK e Stati Uniti e viceversa”. “Il mio primo ringraziamento va a Bénédicte de Peretti e Federico Steiner che hanno immaginato e coraggiosamente eseguito questa business combination nonostante l’incertezza legata all’epidemia di Coronavirus – ha aggiunto -. Sono felice di accogliere i nuovi colleghi di B2P GmbH nel Gruppo Barabino & Partners, un’azienda che ha saputo crescere in 35 anni diventando leader di mercato prima in Italia e poi a livello internazionale nel settore della comunicazione, attraverso un approccio indipendente e imprenditoriale guidato da valori etici, impegno sociale e coesione interna”. “Quando ci siamo avvicinati a B2P siamo stati innanzitutto attratti dal suo posizionamento distintivo sull’asse franco-tedesco, ovvero due dei più importanti mercati europei e due paesi chiave per le unioni europee – ha dichiarato Federico Steiner, Equity Partner e Managing Director di Barabino & Partners. Costruiremo su questo angolo aggiungendo le nostre forti capacità in altri paesi significativi come l’Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, rafforzando così le nostre reciproche capacità di servire i clienti nei mercati chiave”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com