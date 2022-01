ROMA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato il bando con le modalità di presentazione, per l’anno 2022, della domanda di partecipazione alla procedura di selezione degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che saranno inseriti nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle istituita nell’ambito dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. Nel bando sono indicati i requisiti e le relative modalità di accertamento, la composizione della commissione giudicatrice, l’individuazione dei titoli da valutare e i punteggi massimi a essi attribuibili, nonchè le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito. “Con la pubblicazione, annunciata oggi, del bando per la selezione di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che saranno inseriti nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, si dà finalmente avvio alla piena attuazione al Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 con il quale è stato regolamentato l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari ed ai corpi civili dello Stato” ha dichiarato Giusy Versace, deputata e responsabile dei dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia. “Nelle prossime settimane giungeranno gli ulteriori bandi di selezione così che nei prossimi mesi un lungo lavoro di ascolto e dialogo a cui ho dedicato gli ultimi tre anni della mia esperienza parlamentare vedrà pienamente la luce e garantirà agli atleti paralimpici un regolare contratto di assunzione e l’equiparazione in termini di stipendio ai colleghi olimpici, oltre a pari opportunità a fine carriera. E’ un primo importante segnale che, nell’anno dei trionfi dei nostri atleti paralimpici a Tokyo 2020 e in vista delle paralimpiadi invernali di Pechino 2022, restituisce ai nostri atleti e campioni paralimpici il giusto riconoscimento e a tutte le persone con disabilità che vogliano approcciarsi anche allo sport agonistico le necessarie garanzie per il presente e per il futuro. Un segnale di crescita ed evoluzione culturale importante per gli atleti, per i gruppi sportivi, per il comitato Paralimpico stesso e per l’intera società” le parole della parlamentare ex atleta paralimpica.

“E’ il primo tassello di un percorso che consentirà da subito l’ingresso degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato. Si tratta di una svolta epocale per lo sport paralimpico italiano e per la nostra società, resa possibile grazie alla Riforma approvata nel 2021. Una conquista che rappresenta un importante salto in avanti dal punto di vista sociale e culturale e che pone il nostro Paese all’avanguardia nel mondo sul fronte dei diritti civili” ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. “Per circa venti anni abbiamo rincorso questo sogno e lavorato per trasformarlo in realtà. L’ingresso degli atleti paralimpici nei Corpi Militari e dello Stato ha sempre rappresentato uno degli obiettivi più importanti per il nostro movimento. Per il raggiungimento di questo traguardo hanno lavorato per lungo tempo tantissimi rappresentanti delle istituzioni ai quali voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento. Un ringraziamento che nello specifico va anche al Comandante Generale della Guardia di Finanza e a tutti coloro che si sono adoperati per la stesura di questo importante provvedimento. Nei prossimi mesi saranno pubblicati i bandi degli altri Corpi. Un’altra barriera viene dunque abbattuta. A beneficiarne non saranno solo tante ragazze e tanti ragazzi con disabilità del nostro Paese, che potranno investire nei propri sogni e nella propria passione per lo sport, ma anche l’intera società che in questo modo investe nei principi di inclusione e di pari opportunità”, ha aggiunto Pancalli.

(ITALPRESS).