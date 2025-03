Bando Donne e Impresa nel Lazio, Tidei “Auspico grande partecipazione”

ROMA (ITALPRESS) - “È una dotazione finanziaria importante per sostenere una misura molto ambiziosa. Vogliamo sostenere tutte quelle donne che decidono di avviare un’impresa oppure che vogliono consolidare la loro. L'obiettivo è concentrarsi sull’innovazione dei loro prodotti o dei loro processi produttivi". Lo ha detto Marietta Tidei, vicepresidente XI Commissione del Consiglio regionale del Lazio in occasione della presentazione del bando Donne e Impresa. "Mi auguro che, come è stato per le altre due edizioni di questo bando, anche questa volta ci sia grandissima partecipazione - ha aggiunto -. Questa per noi è una sfida continua e collettiva". f04/xl5/fsc/gtr