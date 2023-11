Banda ultralarga, Lupi “Grande risultato per isole minori siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) - "È un grande risultato. Questa iniziativa riporta il territorio siciliano al centro di un percorso che si sta portando avanti da più parti. L'Europa parla sempre delle telecomunicazioni e in un momento in cui si sta investendo tanto proprio in questi settori, una iniziativa di questo genere non può che trovare il più ampio accoglimento". Lo ha detto Luca Lupi, Segretario generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in occasione della presentazione del Piano "Collegamento Isole Minori", a bordo della nave posacavi "Teliri", attraccata per l'occasione al Molo Sammuzzo del capoluogo siciliano. xd6/col3/gtr