Banco dell’Energia e JTI Italia, ad Acireale sostegno per 70 famiglie

Banco dell’Energia e JTI Italia, ad Acireale sostegno per 70 famiglie

ACIREALE (ITALPRESS) - Sostegno economico, percorsi formativi ad hoc e sostituzione degli elettrodomestici: arriva ad Acireale il progetto Energia in Periferia, promosso da Banco dell'energia, che darà sostegno a circa 70 famiglie del territorio in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Gli interventi, realizzati sul territorio grazie al contributo di JTI Italia, e il coordinamento di Banco dell'energia in collaborazione con l'Organizzazione di volontariato Società di S. Vincenzo De' Paoli, prevedono azioni concrete quali il pagamento delle bollette energetiche, emesse da qualunque operatore, la promozione di un percorso di formazione e di educazione all'efficienza e al risparmio energetico. xo1/mgg/mrv