NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ancora una sconfitta (sono tre su tre) per Orlando, ma Paolo Banchero non demerita affatto neanche nella terza gara della sua prima stagione in Nba. Dopo lo straordinario esordio contro Detroit e i venti punti contro Atlanta, il rookie italiano, inserito nel quintetto iniziale, mette a referto 23 punti e 5 rimbalzi, più 3 assist. Non basta ai Magic, nonostante anche i 29 di Terrence Ross, che si arrendono ai Boston Celtics, trascinati da uno strepitoso Jason Tatum, che piazza 40 punti. Ancora più clamoroso lo score di Giannis Antetokounmpo, che ne mette 44 in 28 minuti: i Bucks passano 125-105 in casa degli Houston Rockets. Nella notte Nba cade ancora Philadelphia, cui non basta il solito Joel Embiid (40 punti): al Wells Fargo Center fa festa San Antonio, con Devin Vassell e Keldon Johnson sugli scudi. Paul George mattatore nel successo dei Los Angeles Clippers a Sacramento: ai Kings non è sufficiente l’ottima prestazione di DèAaron Fox, 36 punti per lui.

Dallas si aggrappa a Luka Doncic, che ne mette 32 (più 10 assist) nel largo successo dei Mavericks su Memphis (137-96). Donovan Mitchell (32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) porta Cleveland a un comodo successo in casa dei Bulls, con Chicago che paga la serataccia da 13 punti e 3/9 al tiro di DeMar DeRozan. Non è sufficiente la buona vena di Zach LaVine. Prima vittoria stagionale per Indiana: 124-115 su Detroit, con i Pacers guidati dai 27 punti del rookie Bennedict Mathurin. A segno in casa anche Miami (112-109 contro i Raptors) e Denver (Oklahoma ko 122-117 e ancora a secco di vittorie).

