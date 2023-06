MILANO (ITALPRESS) – Confermando una crescita a doppia cifra, oltre la media di mercato, il Factoring di Banca Sistema raggiunge i 2 miliardi di euro di crediti acquistati a inizio giugno, registrando un +15% a/a nei primi cinque mesi del 2023 ed un incremento sia dei crediti IVA sia dei crediti commerciali, acquistati principalmente dalle imprese fornitrici della PA, ma non solo.

“La Banca si riconferma un primario operatore nel Factoring a supporto delle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione – si legge in una nota -. L’andamento dei volumi Factoring di Banca Sistema, come quello del mercato in costante crescita sia Italia che in Europa, confermano le potenzialità di questo strumento a servizio delle imprese per supportarle nelle loro esigenze di liquidità, di miglioramento degli indici di bilancio e di crescita”.

“Il raggiungimento dei 2 miliardi di euro di crediti acquistati già a inizio giugno è un traguardo importante per il Factoring di Banca Sistema, che continua a sovraperformare rispetto ad un mercato in crescita – commenta Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema -. Il factoring è uno strumento che sta prendendo sempre più piede, permette di rendere liquido un asset e facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende, tanto da canalizzare miliardi di euro e coinvolgere una platea eterogenea di imprenditori. La linea di credito che l’azienda riceve è rivolta al futuro dell’attività, più che al presente o al passato e, soprattutto per le imprese che devono crescere, rappresenta un elemento di serenità che consente, ad esempio, di vincere gare di appalto sapendo di poter contare sul supporto di un factor specializzato che può finanziare la propria attività”.

– foto ufficio stampa Banca Sistema –

