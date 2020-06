Banca Progetto lancia il progetto Easy in tutta Italia

In piena "emergenza liquidità", quando molte piccole imprese hanno dovuto attendere mesi per ottenere un prestito, grazie al "Progetto Easy" cento imprenditori siciliani hanno potuto ricevere liquidità in soli dieci giorni. La velocità di erogazione è stata la carta vincente dell'esperimento avviato a dicembre in Sicilia da Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, guidata dall'A.D. Paolo Fiorentino. abr/mrv/red